الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على محلات الدواجن والطيور بسبب فطار الميلاد (فيديو)

إقبال كبير على محلات
إقبال كبير على محلات الدواجن

يعد عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، وهو يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير وفيه ينهي الإقباط صيامهم.

وبالتزامن مع نهاية صوم الإقباط يبدأ العديد من محال الدواجن في الاستعداد للازم لاستقبال المواطنين لشراء كميات من الدواجن إعلانا عن إفطارهم.

 

ورصدت "الدستور"  حجم إقبال المواطنين على محال الدواجن تزامنا مع إفطار الميلاد والتي جاءت على النحو التالي.

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احتفالات عيد الميلاد

التقت "الدستور" مع أحد بائعي الدواجن، لرصد حجم إقبال المواطنين على الشراء والأسعار خلال الأيام الجارية تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد.

يقول محمود الجبروني، صاحب إحدى محال الدواجن بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، إنه حرص على عمل تخفيضات كبيرة خلال احتفالات أعياد رأس السنة وعيد الميلاد، لافتا إلى أنه يحرص على كتابة الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي ليجذب المواطنين ويتضامن معهم خلال احتفالات عيد الميلاد من خلال عمل الخصومات والتخفيضات على الدواجن خلال الفترات الجارية.

إقبال على الدواجن

ويضيف الجبروني أنه يشعر بالسعادة بمجرد سماع الدعوات من قبل الوافدين على المحل الخاص به والشراء بتلك الأسعار، وإطلاق اسم "بتاع الغلابة" وهو لقب يفخر به حيث أنه يقوم أحيانا ببيع لحمة جاموسي بأرخص سعر ٢٥٠ جنيها، ويقوم بذبحها في المذبح أول كل أسبوع، مشيرا إلى أنه في النهاية يحاول مساعدة الدولة أيضًا في جهودها لرفع الأعباء المادية عن المواطن البسيط.

وأوضح أنه بسبب أسعارنا التي لا تقارن بشهادة جميع الزبائن، حيث إننا نبيع الطيور بأسعار الجملة، يوجد عندنا فرخة بـ ٦٠ جنيها، فرخة بـ٧٠ جنيها، فرخة بـ ٨٠ جنيها، ونقوم ببيع الطيور البلدي بسعر الفرخة ٢ كيلو بسعر ١٢٠ جنيها، وسعر كيلو البانية ١٣٠ جنيها، كيلو الوراك سعره ٧٠ جنيها.

إقبال كبير على محلات الدواجن

إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال كبير على محلات الدواجن
إقبال على الدواجن احتفالات عيد الميلاد عيد الميلاد الاعياد المسيحية الدواجن محال الدواجن

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