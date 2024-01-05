أشهر بائع أنتيكات فى سوق الجمعة: "الهرم بـ 5 جنيه ورأس نفرتيتي بـ 50" (فيديو)

"الهرم بـ 5 جنيه ورأس نفرتيتي بـ50 جنيه".. بتلك الكلمات اعتلى صوت صلاح أحد بائعي الأنتيكات في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، وهو صاحب أشهر وأقدم فرش أنتيكات داخل سوق الجمعة.

أشهر بائع أنتيكات فى سوق الجمعة

ويقول صلاح عبدالوهاب لـ"الدستور"، إنه من نزلة السمان بمنطقة الهرم، ويأتي لسوق الجمعة لبيع الأنتيكات منذ قرابة 15 عاما، إلا أنه يعمل في الأنتيكات من أكثر من 30 عاما.

وتابع عبدالوهاب، أنه يقوم ببيع معروضات من الأنتيكات والتحف، والتي تصنع من مواد عدة من ضمنها الخشب الصناعي، البوليستر، رخام وحجر وبورسلين، بازلت، جرانيت، ومرمر وفايبر، وغيرها من الخامات المستخدمة في المنتجات.

وأضاف أن الأسعار لديه رمزية للغاية كونه يجلب البضائع الخاصة به من الأنتيكات من الورش أثناء وجود تصفيات، ليقوم ببيع الهرم بـ5 جنيهات في حين أن سعره بالورش يتراوح ما بين 20 و30 جنيها.

أشار إلى أن رأس نفرتيتي يتراوح سعرها ما بين 20 و30 جنيها والهرم 5 جنيها، لافتا إلى أن الجنسية المصرية هي الفئة الأكثر إقبالا عليه لشراء الأنتيكات خاصة وأن أسعاره رمزية.

إقبال المواطنين على سوق الجمعة

ويعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، معروف ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات. كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

ويقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّي بسوق الجمعة.

سوق الجمعة

ويرجع عمر سوق الجمعة لأكثر من 20 عاما، يضم السوق نحو 5 أسواق عشوائية، تعرض للحرائق مرات عديدة خلال السنوات الماضية، ويقع سوق الجمعة بمنطقة التونسي بحي مصر القديمة، ويمتد من السيدة عائشة حتى منطقة الإمام الشافعي، اشتهر ببيع كل ما يحتاجه المواطنون بأسعار في متناول الجميع.