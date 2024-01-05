"أي حاجة بـ100".. إقبال كبير على الملابس الشتوية في سوق الجمعة

شهد سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لشراء الملابس الشتوية، خاصة وأنها تميزت بانخفاض الأسعار مقارنة بالمحال الخارجية.

وتجولت "الدستور" داخل سوق الجمعة، والتقت بائعي الملابس الشتوية، وقال حسن أحد بائعي الملابس، إن المنتجات والملابس المعروضة جميعها مصرية وأفضل من المنتجات المستوردة.

وأضاف أن الأسعار في متناول الجميع مقارنة بالأسعار في المحال الخارجية، فسعر البنطلون 100 جنيه، وسعر الجاكت 100 جنيه، وسعر البلوفر 100 جنيه، والتي شيرت بـ50 جنيهًا، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير في الفترة الجارية بسبب أعياد الأقباط.

سوق الجمعة

ويعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، معروف ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة يشهد السوق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

ويقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّي بسوق الجمعة.

سوق الجمعة

سوق الجمعة