توافد المواطنين على كورنيش النيل وممشى أهل مصر ليلة رأس السنة (صور)

توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال ساعات منتصف الليل من احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد على كورنيش النيل وممشى أهل مصر.

وحرص العديد من المحتفلين على توديع العام القديم 2023 واستقبال العام الجديد 2024 على كورنيش النيل وممشى أهل مصر، كون أن العديد من المواطنين يعتبرون ممشى أهل مصر على كورنيش النيل قبلة مميزة للاحتفال برأس السنة وأماكن مميزة للترفيه والتنزه.

احتفالات رأس السنة

وكانت قد اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024.

تأمين احتفالات رأس السنة

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.

خطة أمن الجيزة لتأمين الاحتفالات

أعلنت مديرية أمن الجيزة، حالة الاستنفار الأمني قبل ساعات من احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة 2024، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة تهدف لحماية المتنزهات والمراكز التجارية والكنائس ودور العبادة المسيحية خلال فترة الاحتفالات.

واجتمع مدير أمن الجيزة، بالقيادات الأمنية بكل قطاعات المديرية؛ لاستعراض بنود خطة التأمين بالمحافظة والتي تم البدء في تنفيذها منذ 10 أيام مع بداية قداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة تأمين الكنائس والطرق المؤدية إليها، والمراكز التجارية الكبرى، وغيرها من المولات في المناطق المختلفة، بالإضافة الى دور السينما وكورنيش النيل، وأيضًا الممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد الذي يشهد إقبالًا في رأس السنة.

احتفالات رأس السنة

احتفالات رأس السنة

احتفالات رأس السنة