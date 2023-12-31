الآيس كريم والحلويات قبلة المواطنين في احتفالات رأس السنة (صور)

شهدت عدد من محال الحلوى والآيس كريم إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال احتفالات رأس السنة، حيث قرر العديد من المحتفلين اتخاذ تلك المحال قبلة لهم في وداع ٢٠٢٣ واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤.

واصطف عشرات المواطنين أمام محال الحلوى، والذين توافدوا بشكل كبير عليها على مدار اليوم في احتفالات رأس السنة.

احتفالات رأس السنة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد اضطلعت بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024.

تأمين احتفالات رأس السنة

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.

احتفالات رأس السنة

احتفالات رأس السنة

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