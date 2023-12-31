بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس احتفالات رأس السنة من الإسكندرية

أطلق المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بثا مباشرا لطقوس احتفالات رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية والمعروفة باسم المرقسية، وذلك برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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وأطلق البابا تواضروس الثاني صلاته لعام 2024، والتي صلى فيها لأجل مصر وحلول السلام في العالم أجمع.

وقال البابا في صلاته: نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، نشكرك يا رب لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا، وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.. نبارك اسمك يا سيدنا الصالح الذي دعي علينا.. ونشكرك يا رب لأنك أعطيتنا أن نعمل في هذا الكرم الواسع، نعمل ونجتهد ونزرع ونسقي وتأتي يا إلهنا الصالح بروحك القدوس لكيما تعطي تمرًا ونموًا وتعطينا يا رب تعزية في هذه الخدمات الكثيرة.

وتبارك يا رب كل الحضور.. تبارك حياتهم وعملهم وخدمتهم.. وأسرهم وكل ما تمتد إليه أيديهم.. اذكر يا رب مرضى شعبك تعدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم.. اذكر يا رب المتضايقين والذين في شدة.. واذكر يا رب سلامة أرضنا وبلادنا.. وسلامة كنيستك وسلامة خدمتك في كل مكان.. يا ملك السلام اعطنا سلامك.. قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا.