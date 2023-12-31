يتزايد الاهتمام بالبحث عن موضوع "هل تعتبر رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر 2024؟"، قرار رئيس الوزراء اليوم بشأن إجازة رأس السنة الميلادية 2024 على محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

قرار إجازة رأس السنة الميلادية 2024

يطرح الموظفون والطلاب هذا السؤال لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2024، حيث يرغبون في التخطيط للاحتفالات، أو السفر، أو قضاء الوقت في المنزل، والتنزه بهذه المناسبة التي تزينت لها الميادين والشوارع في العاصمة المصرية القاهرة، وباقي المحافظات لاسيما الساحلية.

هل رأس السنة الميلادية 2024 إجازة رسمية؟

وفقًا لجدول الإجازات الذي أعلنه مجلس الوزراء، فإن رأس السنة الميلادية، الموافق الإثنين المقبل 1 يناير 2024، ليست إجازة رسمية في مصر، وبناءً على ذلك، سيُستأنف العمل لدى موظفي القطاع العام والخاص، وكذلك سيُستأنف الدراسة لدى طلاب المدارس والجامعات بشكل طبيعي في هذا اليوم.

إجازة رأس السنة الميلادية 2024 في البنوك

في بداية العام المالي للبنوك في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية يوم الاثنين 1 يناير 2024، وسيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

قرار إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ احتفاءً بعيد الميلاد المجيد.

إجازات الرسمية في شهر يناير 2024

يتضمن شهر يناير 2024 عدد من الإجازات الرسمية المدفوعة تصل لـ 11 يوم والتي لا تحسب من الرصيد السنوي للإجازات ويمكنكم الاطلاع على الإجازات الرسمية في يناير 2024 كما يلي:

1. الاثنين الموافق 1-1-2024 (إجازة لموظفي البنوك فقط)

2. الجمعة الموافق -1- 2024 (إجازة أسبوعية)

3. السبت الموافق -1- 2024 (إجازة أسبوعية)

4. الأحد الموافق 7-1-2024 (إجازة عيد الميلاد المجيد)

5. الجمعة الموافق 12-1-2024 (إجازة أسبوعية)

6. السبت الموافق 13-1-2024 (إجازة أسبوعية)

7. الجمعة الموافق 19-1-2024 (إجازة أسبوعية)

8. السبت الموافق 20-1-2024 (إجازة أسبوعية)

إقرأ أيضًا: رسميًا.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد



