"كولر" يحسم مع "الخطيب" 5 ملفات قبل سفره إلى سويسرا فى إجازة

أنهى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لوضع رؤيته النهائية لفترة الانتقالات الشتوية قبل أن يسافر إلى سويسرا لقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 10 أيام عقب السوبر المصري بسبب التوقف الدولي لمشاركة المنتتخب الوطني في أمم افريقيا بكوت ديفوار.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب ناقش خلال الجلسة مع كولر 5 ملفات مختلفة أولها صفقات يناير والتي يحتاج إلى تدعيمها، والملف الثانى موقف المهاجم أنتونى موديست الذى يرغب الجميع فى رحيله عدا هو فقط ويتمسك ببقائه حتى الآن، والملف الثالث التجديد لعلى معلول وعمرو السولية، والرابع موقف اللاعبين الراحلين ومن بينهم أحمد عبدالقادر ومعتز محمد وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم والمالي أليو ديانج الملف، والخامس هو عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر الذى دخل الزمالك طرفا فى التفاوض مع ناديه لضمه خلال الساعات الماضية وضرورة تحديد موقفه الفني من أجل اتمام التعاقد أو الانسحاب من الصفقة.

وأضاف المصدر أن كولر خلال جلسته مع رئيس القلعة الحمراء وافق بشكل مبدئي علي اعارة أحمد عبدالقادر ومعتز محمد ولكن دون بيعهما والاكتفاء بمدة 6 أشهر من أجل تقيم تجربة الثنائي بينما وافق علي البيع النهائي للثنائي صلاح محسن وأليوديانج ورفض فكرة رحيل محمد عبدالمنعم إلا في حالة وصول عرض رسمي لا يمكن رفضه.

كولر تحفظ علي ريان ومحمد ياسر للعودة للأهلي

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني طلب ضرورة التعاقد مع مهاجم محلى المفاضلة بين مروان حمدى مهاجم المصري أو أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي وتحفظ على عودة أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا ولم يعجبه مستوى محمد ياسر لاعب الفريق الشاب المعار بالتشيك.

وأوضح المصدر أن كولر طالب بدعم جهازه بمحلل أداء جديد خلال الفترة المقبلة خاصة أن الفريق يشارك في أكثر من بطولة مختلفة ومن الصعب الاعتماد فقك علي محلل أداء واحد في ظل الفرق المختلفة التي يواجهها الفريق.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 10 أيام عقب حصد السوبر المصري علي حساب مودرن فيوتشر.