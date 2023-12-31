كافيهات وسط البلد كاملة العدد في ليلة رأس السنة (صور)

شهدت العديد من المقاهي وكافيهات منطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مدار الساعات الأخيرة من انتهاء العام القديم ٢٠٢٣ وبداية العام الجديد ٢٠٢٤.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مقاهي منطقة وسط البلد لقضاء احتفالات رأس السنة، وسيطرت فئة الشباب على المقاهي المتوافدين على المقاهي على مدار الساعات الجارية.

احتفالات رأس السنة

وكانت قد اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024.

تأمين احتفالات رأس السنة

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.