"كامل العدد".. أحمد سعد يحتفل مع جمهوره في لبنان بليلة رأس السنة

وصل النجم أحمد سعد، منذ قليل، إلى لبنان للمشاركه مع جمهوره بالاحتفال بالعام الجديد من خلال حفل ضخم، ويقام خلال الساعات القليلة المقبله ضمن الاحتفالات بليلة رأس السنة.

وأعلنت الجهة المنظمة اليوم نفاد التذاكر الخاصة بالحفلة بعد الإقبال الشديد على الحفل من جانب الجمهور اللبناني والعربي بشكل عام.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد لجمهوره اللبناني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن فى ليلة رأس السنة.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح أحمد سعد طرح موخرا أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو" في دويتو مع بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمقرر طرحه بدور العرض 4 يناير المقبل.

كما طرح أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "كده لأ" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات أخرى وهى أغنية ترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب" وهى من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، وإسماعيل نصرت وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

"أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.. وتقول كلمات "كده لأ":..

كده فجأة؟.. بتدق ف قلبى الدقة

مين زق الزقة دى عايز اعرف مين دا ومش طيب ليه؟

دا شرير.. دا خطير

دا ماشوفتش زيه كتير

مش عارف انفد منه بجلدى ولا الزق فيه بضمير

انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه

وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه

ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش

متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش

فيه شراسه.. ولذاذة.. ساقع سخن دا ف ازازة

الميكس غريب ودا مش هيسيب قلبى الا وطايله الكارثه

بتسوح.. طاب اروح.. انا مالى بزن بنوح

لا دا شاكله فى حاجة غير التانيين، لاتكونشى الحاسة السادسة

انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه

وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه

ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش

متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش



