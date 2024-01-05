الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كرباج وفرمانش وعصاية بيسبول.. أحدث تقاليع الدفاع عن النفس في سوق الجمعة

سوق الجمعة
سوق الجمعة

يتميز سوق الجمعة بوجود كل ما هو غريب ومختلف وغير مألوف في الأسواق الأخرى، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، افترش أحد البائعين سوق الجمعة بأحدث تقاليع الدفاع عن النفس، والتي من ضمنها الكرباج السوداني، عصاية البيسبول وهي عصاه تستخدم في لعبة كرة القدم الأمريكية وهو استخدامها الأصلي، والفرمانش المعدني، والذين لاقا رواجا كبيرا من قبل رواد السوق.

أحدث تقاليع وسائل الدفاع عن النفس

وجاء سعر الكرباج السوداني 150 جنيها، سعرعصاية البيسبول 350 جنيها، الفرمانش المعدني 200 جنيها، أما عصاه البيسبول فهي تستخدم في لعبة كرة القدم الأمريكية وهو استخدامها الأصلي إلا أن البعض يحرص على اقتناها كإحدى وسائل الدفاع عن النفس.

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إقبال المواطنين على سوق الجمعة

ويعد سوق الجمعة من أقدم وأشهر الأسواق بمنطقة السيدة عائشة، معروف ببيع كل ما هو نادر وغير موجود فى أي سوق من أسواق القاهرة سواء من الحيوانات والطيور والزواحف بالإضافة إلى كافة المنتجات، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

وعلى مدار سنوات طويلة يشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

ويقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، ولكن يوم الجمعة هو الذى يحظى بعدد هائل من المتسوقين لأنه العطلة عند معظم المواطنين، لذلك سُمِّي بسوق الجمعة.

سوق الجمعة

ويرجع عمر سوق الجمعة لأكثر من 20 عاما، يضم السوق نحو 5 أسواق عشوائية، تعرض للحرائق مرات عديدة خلال السنوات الماضية، ويقع سوق الجمعة بمنطقة التونسي بحي مصر القديمة، ويمتد من السيدة عائشة حتى منطقة الإمام الشافعي، اشتهر ببيع كل ما يحتاجه المواطنون بأسعار في متناول الجميع.

يتردد البعض على السوق للشراء والبعض الآخر يجده حديقة حيوانات كبيرة، ويفضل أن يستمتع بمشاهدة محتوياته بدلا من الذهاب إلى حديقة حيوانات الجيزة.

ويظل سوق الجمعة علامة مميزة، فى قلب منطقة الإمام الشافعي، حيث تجد داخل السوق كل ما هو نادر ومميز ورائع، البعض يبحث والبعض الآخر يروج لبضاعته وكأنه عاصمة داخل العاصمة.

 

سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
سوق الجمعة
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