الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كافيهات الزمالك كاملة العدد فى ليلة رأس السنة (صور)

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة

شهدت العديد من المقاهي وكافيهات منطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على مدار الساعات الأخيرة من انتهاء العام القديم ٢٠٢٣ وبداية العام الجديد ٢٠٢٤، حيث تزين العديد من الكافيهات بالأنوار وأشجار الكريسماس وبابا نويل لجذب المحتفلين.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مقاهي منطقة الزمالك لقضاء احتفالات رأس السنة، وسيطرت فئة الشباب على المقاهي على مدار الساعات الجارية.

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احتفالات رأس السنة

وكانت قد اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024.

تأمين احتفالات رأس السنة

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.

خطة أمن الجيزة لتأمين الاحتفالات 

وأعلنت مديرية أمن الجيزة، حالة الاستنفار الأمني قبل ساعات من احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة 2024، حيث تم وضع خطة أمنية محكمة تهدف لحماية المتنزهات والمراكز التجارية والكنائس ودور العبادة المسيحية خلال فترة الاحتفالات. 

واجتمع مدير أمن الجيزة، بالقيادات الأمنية بكل قطاعات المديرية؛ لاستعراض بنود خطة التأمين بالمحافظة والتي تم البدء في تنفيذها منذ 10 أيام مع بداية قداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة تأمين الكنائس والطرق المؤدية إليها، والمراكز التجارية الكبرى، وغيرها من المولات في المناطق المختلفة، بالإضافة الى دور السينما وكورنيش النيل، وأيضًا الممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد الذي يشهد إقبالًا في رأس السنة.

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة
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