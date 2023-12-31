الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 المكتوبة للأهل والأصدقاء

رأس السنة الميلادية
رأس السنة الميلادية

مع انتصاف ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 تنطلق الألعاب النارية والاحتفالات حول العالم، احتفالا بقدوم العام الجديد، يحرص الكثير خلال تلك الأجواء على تبادل رسائل تهنئة رأس السنة 2024 مع الأصدقاء والأهل والأحباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تهنئة رأس السنة الميلادية 2024 

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير باقة مميزة من أرق وأحدث عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية 2024 لتقديم التهنئة للأهل والأصدقاء والأقارب.

  • أتمنى لك في العام الجديد قلبًا سعيدًا ونفسًا راضية وسرورا يدوم وعافية لا يخالطها مرض.
  • بمناسبة قدوم سنة جديدة نتمنى لكم عام مليئًا بالفرح والسعادة والخير وكل عام وأنتم بخير.
  • سنة سعيدة عليكم وعلى أحبابكم، مليئة بالفرح والسعادة والنجاح.
  • بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية نتمنى لكم بداية جديدة في حياتكم مليئة بالأمل والتفاؤل وكل عام وأنتم بخير.
  • كل عام وأنت في خير ومن خير إلى خير ومن رزق إلى رزق ومن صحة إلى وافر العافية.
  • يا رب اجعله عام مليء بالأوقات السعيدة والأيام التي تخلو من الهم والحزن، عامكم سعيد أصدقائي وأهلي.
  • كل عام وأنتم وأحبابكم وقلوبكم وأجسادكم وأرواحكم بخير وإلى أفضل حال.

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عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية 2024

كما نقدم لكم مجموعة من أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية 2024 مكتوبة لكتابتها في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي أو معايدة الأصدقاء والأهل.

  • مع بداية السنة الميلادية الجديدة، نود أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكم بمناسبة حلول العام الجديد 2024.
  • يا طيور السلام مري عليهم.. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.
  • إلى أغلى الناس أود أن أعبر عن فرحتي بقدوم عام جديد علينا وأنتم إلى جواري، بكم تحلو الأوقات لذا أدعو الله أن يديم وجودكم، عام سعيد عليكم.
  • كل عام وأنتم بألف خير، أرسل لكم أجمل التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وأن تكون كل أيامكم سعيدة يا رب.
  • بمناسبة قدوم سنة جديدة سعيدة 2024.. نتمنى لكم عام مليئا بالفرح والسعادة والخير.
  • أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول تهنئة رأس السنة الميلادية 2024، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية والتقدم والازدهار.
  • أحبتي الغاليين كل عام وأنتم بخير أتمنى لكم عام مليء بالخير والسعادة.
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