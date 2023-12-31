للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

بمناسبة حلول العام الجديد 2024، يُعتبر تقديم التهاني الرسمية من بين أبرز الرسائل التي يُمكن تبادلها بين الأصدقاء والزملاء في العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل هذه التهاني عبارات طيبة من القلب تعبر عن التمنيات بالخير والنجاح والتوفيق للجميع في بداية السنة الجديدة مع توديع عام واستقبال آخر في هذا السياق، سنتعرف على أبرز التهاني الرسمية التي يُمكن تقديمها لرؤساء العمل.

رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

تحية طيبة، نتقدم بأصدق التهاني وأجمل التبريكات بحلول العام الجديد 2024، ونتمنى لكم عامًا مليئًا بالتقدم والازدهار.”

“بمناسبة العام الجديد، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات، راجين من الله التوفيق في خدمة مجتمعنا الكريم.

“بمناسبة بداية العام الجديد، نعبر عن تحية التقدير والاحترام، ونؤكد التزامنا بالعمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية، ونتمنى للجميع عامًا مليئًا بالتعاون والسلام.”

تهنئة رسمية بالعام الجديد 2024

تقديم التهنئة الرسمية بحلول العام الجديد 2024، يمكنكم استخدام كلمات التهنئة التالية لتوجيهها للموظفين وبرقيات تهاني تحمل أمنيات طيبة للزملاء والمؤسسة بالكامل:

"نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع الموظفين في شركتنا بمناسبة حلول العام الجديد 2024، نتمنى لكم عامًا مليئًا بالنجاح والسعادة. كل عام وأنتم بخير وصحة."

باسمي وباسم كافة إدارة شركة ‘اسم الشركة’، أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الجديد، ونتمنى لكم سنة مليئة بالنجاح والسعادة

“أهنئ جميع الموظفين والعاملين المحترمين في شركتنا العريقة بمناسبة حلول العام الجديد".

تهنئة رسمية بالعام الجديد 2024 بين الزملاء في العمل

بمناسبة بداية العام الجديد 2024، أتمنى لك عامًا مليئًا بالفرح والنجاح، ولنجعله بداية رائعة لمغامرات جديدة وأوقات مميزة، كل عام وأنت بخير!

بداية سنة جديدة تجلب معها أملًا وفرصًا جديدة.

أتمنى لك عامًا مليئًا بالسعادة والتحديات المثمرة عام سعيد!

في ظل الأمل والتفاؤل، أهنئك بمناسبة العام الجديد. لنمضي قدمًا معًا في رحلة الحياة بكل إيمان وشجاعة. عام جديد مبارك!

هل تعتبر رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في المؤسسات الحكومية؟

يتساءل الموظفون في الدولة والقطاع العام عن رأس السنة وهل هو إجازة مدفوعة أم لا وفقًا لجدول الإجازات الرسمية الصادر في الساعات الأخيرة عن مجلس الوزراء المصرية، فإن رأس السنة الميلادية، الموافق ليوم الاثنين المُقبل 1 يناير 2024، ليست إجازة رسمية في مصر، وبناءً على ذلك، يُفترض أن يُستأنف العمل والدراسة بشكل طبيعي في هذا اليوم لموظفي القطاع العام والخاص، وكذلك لطلاب المدارس والجامعات."

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