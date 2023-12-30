الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمنيات وآمال.. رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد 2024 للأصدقاء

جريدة الدستور

نودع هذا العام ونستقبل العام الجديد ونبدأ 2024  يتساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي عن تهنئة بالعام الجديد للأصدقاء والتي تحمل كلماتها معاني طيبة للأهل والأصدقاء، حيث يتمنون لبعضهم البعض عامًا جديدًا مليئًا بالفرح والسعادة، تأتي رسائل التهنئة بالعام الجديد 2024 محملة بالأمنيات الصادقة، ويتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ليعبروا عن مشاعرهم الطيبة تجاه من يحبون.

رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد 2024

بمناسبة حلول العام الجديد 2024، نود أن نبعث بأطيب التهاني والتمنيات للجميع. نحتفل ببداية سنة جديدة، ونتمنى أن يكون عام 2024 مليئًا بالحظ والسعادة. فيما يلي رسائل تهنئة بالعام الجديد 2024:

- نستقبل عام 2024 بكل سرور، كل عام وأنتم بخير.

- بمناسبة ليلة رأس السنة، نود تقديم أطيب التهاني لكل الأصدقاء والأحباء، نتمنى لهم ولنا الخير والسعادة، كل عام وأنتم قريبون من الله.

- بدخول العام الجديد، نتمنى لكم المزيد من الفرح والسرور، نسأل الله أن يديم عليكم الخير والسعادة.

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- نرسل لكم أطيب التمنيات بالعام الميلادي الجديد ونتمنى لكم أيامًا أفضل في المستقبل، نأمل أن يكون هذا العام أفضل بكثير مما سبقه.

 رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد 2024 للأصدقاء

 كل سنة وأنت بخير يا صديقي وفقك الله في حياتك وسنة جديدة جميلة عليك.

 يا صديقي ونحن علي أعتاب سنة جديدة ينتاب العالم شعور بالغموض لما هو آت لكني لا أخشى عامًا جديدًا غامضًا لأني أثق بكونك صديقًا مدهشًا.

 صديقي العزيز كل عام وأنت بألف خير، سنة جديدة أتمنى أن تملأها بالجد والعمل.

معايدات العام الجديد 2024  بين الأصدقاء 

  • أصدقائي الأحبة، يُسعدني مع اقتراب عيد رأس السنة أن أدعوكم لنلتقي معًا على مائدة الحب، ونستقبل معًا عامنا الجديد، وأرجو أن تلبوا دعوتي لأكون سعيدًا.
  • بكلّ مشاعر الحب والامتنان والأمل، أدعوكم أيها الأصدقاء الأعزاء لنكون في استقبال العام الجديد والاحتفال معًا بإطفاء شموع العام واستقبال عام جديد معًا.
  • أتمنى من كل قلبي أن تقبلوا دعوتي لنحتفل معًا في استقبال العام الجديد، ونكسر الأيام النمطية بلقائنا الجميل الذي لا بدّ أن تسوده أجواء الفرح والخير والمودة.
  • عامٌ جديد سعيد سيهلّ علينا، وحتى يكون للاحتفال طعم أجمل لا بدّ من وجودنا معًا للاحتفال أيها الأحبة، يشرفني دعوتكم للاحتفال في بيتي بهذه المناسبة.
  • مع قدوم عامٍ جديد، لا بدّ أن يكون لكم نصيب أيها الأصدقاء في هذا الاحتفال الرائع؛ لذلك أدعوكم أن نلتقي في ليلة رأس السنة على مائدة مليئة بالحب والفرح
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