السبت 30 ديسمبر 2023
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مصر

حكم الاحتفال برأس السنة ودعاء السنة الجديدة 2024 للأهل

جريدة الدستور

تصدر السؤال عن دعاء السنة الجديدة 2024 للأهل محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة بمناسبة بداية العام الجديد 2024، التي يفصلنا عنها ساعات قليلة وفي خلالها  يتطلع الكثير من المسلمين إلى استقباله، فهو بداية جديدة تُعتبر فرصة لتحسين علاقتهم بالله، من خلال ترديد أدعية دخول العام الجديد، التي تعبّر عن التوجه إلى الله تعالى بطلب التوفيق والهداية والرزق، كما يتبادل الأقارب والأهل والأصدقاء الدعوات الطبية لبدء عام جديد مستبشرين فيه الخير والصحة.

حكم الدعاء والتهنئة بمناسبة استقبال السنة الجديدة 2024 

بخصوص الاحتفال برأس السنة الميلادية، أكدت  دار الإفتاء المصرية أنه جائز ولا بأس به نظرًا لطابعه الاجتماعي والمناسبة القومية، شريطة الالتزام بالآداب الإسلامية والابتعاد عن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأخلاق الحميدة والتقاليد السليمة. 

حكم الاحتفال برأس السنة الجديدة 2024 

ورغم أن الاحتفالات مرتبطة في الأصل بأفكار دينية مثل احتفالات عيد الميلاد، إلا أن المشاركة فيها لا تستلزم الإقرار بما يتعلق بالدين والذي لا يتوافق مع العقيدة الإسلامية. وقد استدلت بمشاركة بعض الصحابة وفقهاء الأمة مع غير المسلمين في بعض المظاهر الاجتماعية لأعيادهم، مثل تناول الطعام الذي أعده خصيصًا لهذه المناسبة، دون أن يروا ذلك إقرارًا بما يتعارض مع عقائدهم الإسلامية.

دعاء السنة الجديدة 2024 

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وهناك عددًا من الأدعية التبي يمكن ترديدها في دعاء العام الجديد 2024، مثل:

اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مكروبًا إلا وقد فرجت عنه.

- اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك الخير كله عاجله وأجله، ونعوذ بك من شره كله عاجله وأجله، ونسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء السنة الجديدة 2024 للأهل

  • هنأك الله بالبركة في العمر والخير الوفير.
  • نهنئكم بالعام الجديد جعله الله لكم زيادة في الخير.
  • بمناسبة حلول عام جديد، ندعو الله لكم بالخير والبركة.
  • كل عام وأنت بخير أتمنى لك عامًا مليئًا بالفرح والسعادة.
  • جعل الله سائر اعوامكم خير وبركة، عام سعيد إن شاء الله.
  • عام جديد، فرص جديدة وأحلام جديدة، كل عام وانتم بخير.
  • كل عام وأنتم بخير، زادكم الله من الخيرات والمسرات وجعل أحوالكم كلها خير.
  • كل عام وانت بخير، أتمنى لك عامًا مليئًا بالإنجازات والسعادة.
  • مبارك عليك السنة الجديدة كل عام وأنت بألف خير.
  • بداية سنة جديدة غفر الله لنا ولكم وجعلها بداية خير ونعمة.
  • كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي طاعته أدوم وإلى محبته أكثر.

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