الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بدأت احتفالات 2024.. رسائل تهنئة بالعام الجديد للأصدقاء والأحباب

احتفالات 2024
احتفالات 2024

بدأت احتفالات رأس السنة منذ أيام ولكن اليوم هو الختام الأهم لذلك يكثر البحث عن رسائل تهنئة بالعام الجديد لإرسالها للاصدقاء والأحباب وتمني عام جديد سعيد ومشرق معهم. 

نقدم لكم في هذا التقرير باقة من أحلى رسائل تهنئة بالعام الجديد 2024 للأصدقاء والأحباب لتمني عام ميلادي جديد معهم ولهم.

تهنئة بالعام الجديد للأصدقاء

كل عام تزداد مكانتك بداخلي يا أعز الأصدقاء، دمت بخير وسعادة دائمًا، وكل عام وأنت بخير.

صديقي الغالي أتمنى لك عامًا جديدًا سعيدًا يحمل لك الخير والسرور، وأن يتحقق به جميع طموحاتك وأحلامك.

كل عام وانت يا صديقي في صحة وعافية ومحقق كل الأماني والأهداف

الصديقة الحبيبة والغالية كل عام وأنت بخير، عام جميل عليك وعلى الأسرة، وأتمنى أن تدوم صداقاتنا إلى آخر العمر.

صديقتي الحبيبة عام سعيد مكلل بالحب والمودة والإخلاص بيننا، كل سنة وأنت طيبة.

كل سنة وانتم بخير عام سعيد عليكم وعلى جميع أفراد العائلة

أتمنى لك يا صديقي العزيز سنة سعيدة عليك وعلى أسرتك

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مع اقتراب حلول عام جديد أسأل الله أن يحفظك لي يا أحب وأقرب الناس إلى قلبي، فأنتِ الصديقة المخلصة الوفية التي لا تُعوض بكنوز الدنيا، أتمنى من الله أن يسعد أيامك ونظل أصدقاء، كل عام وأنتِ بخير.

في ليلة رأس السنة ربنا يديم الصحة والعافية فكل عام وانتم بخير

إرسل لك أطيب التهاني وأرق العبارات بمناسبة العام الميلادي الجديد

كل سنة وانتم بخير هابي نيو ير يا زميلي العزيز

على أعتاب السنة الجديدة أدعو الله أن يعطيك يا صديقي الصحة

عام سعيد عليكي يا صديقتي العزيزة وأن يجعل حياتك كلها سعادة وسرور.

ادعوا لكي في ليلة رأس السنة الميلادية أن يرزقك الله بالزوج الصالح

في ليلة رأس السنة الميلادية ربنا يديمك نعمة يا صديقتي العزيز

صديقي المخلص والوفي أسأل الله أن يحفظكِ لي يا أعز الناس، فأنت الأخ الحقيقي الذي لا يعوض بكنوز الدنيا، أتمنى من الله أن يسعد أيامك ونظل أصدقاء طول العمر، كل عام وأنت بخير.

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