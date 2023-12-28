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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للأحباب والأصدقاء.. رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2024

2024
2024

أيام قليلة تفصلنا عن توديع العام الحالي ونستقبل عام جديد لذا يبحث الكثير عن رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2024 كونها تجلب الفرحة و الاحتفالات، حيث يرسل الأهل والأصدقاء رسائل تهنئة بالعام الجديد 2024 لبعضهم البعض، وتحمل هذه الرسائل أمنيات صادقة و معايدات محملة بالمحبة، وقد سهلت وسائل التواصل الاجتماعي عملية إرسال هذه الرسائل بين المقربين.

رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2024 بين الزملاء في العمل

  • كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024
  • متعكم الله بالصحة والعافية.. فكل عام وانتم بخير وسعادة
  • عام سعيد عليكم.. رأس السنة الميلادية 2024
  • إرسل لك أطيب التهاني وأرق العبارات بمناسبة العام الميلادي الجديد
  • يطيب لي أن أهنئك يا سيدي بحلول رأس السنة الميلادية كل عام وانتم بخير.

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 بين الأحباب

لقد انقضى عام بكل ما حمله من أحداث، وها نحن نقف على أعتاب السنة الجديدة  جديد ملؤها الأمل والترقب، وفي قلبي يقين راسخ بأن وجودك في حياتي هو أثمن ما يمكن أن يهديني إياه هذا العام.

يمر الزمن بنا وكل عام يتشابه مع السابق، ورغم عدم يقيني بما سيحمله الغد، إلا أن الثابت في حياتي هو قربك والحب الذي تغمر به روحي.

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مع دوران عجلة الزمن، تمر السنوات تلو السنوات، وفي كل عام جديد، يتجدد حلمي الدائم بأن تظلوا بخير وسلام.

مع كل شروق جديد، ومع كل بداية عام جديد، تشرق الشمس مبشرة بالخير والأمل، فكل عام وأنتم بألف خير.

في استقبال كل عام جديد، أدعو لكم بأن تحل السعادة ضيفة دائمة في قلوبكم، وأن يغمركم الرضا والطمأنينة في كل ما تختارونه لحياتكم.

رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2024 بين الأقارب

أتمنى من كل عام يمر أن نحافظ على نقاء قلوبنا وصفاء أرواحنا، وأن نملأ صفحات أيامنا بالدعوات الصادقة للخير لكل من حولنا، مروين علاقاتنا بماء الود والمحبة.

  • مع اقتراب تلك اللحظات التي تعلن عن بداية السنة الجديدة، وجدت أنه من الجميل أن أكون أول المهنئين لكم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعل هذه السنة مليئة بكل ما هو جميل ومفرح.
  • العام الجديد يطل علينا وبهجته تنشر في القلوب الأمل، وأنا أرسل تهاني المعطرة بعبق الورود إلى أمي الحبيبة، داعيًا الله أن يجعل كل أيامك سعادة وهناء.
  • بينما نترقب دقات الساعة التي تعلن قدوم العام الجديد، أحببت أن أكون أول المباركين لكم، متمنيًا لكم سنة مليئة بالخير والبركات.

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