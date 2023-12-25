دعوات استقبال العام.. ورسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024

أيام قليلة تفصل العالم عن استقبال السنة الميلادية الجديدة 2024، وفي هذه الأثناء يحاول الأقارب والأحباب تبادل رسائل التهاني والمباركات والأماني الطيبة بمناسبة العام الجديد، ويتسائل الآلاف عبر المنصات عن رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 لتعم المحبة فيما بينهم ويزيد الود في أول أيام العام الجديد.

رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2024

في السطور الآتية أرق رسائل التهنئة بمناسبة السنة الجديدة والتي تبقى عليها أقل من أسبوع، إذ تحل يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

رسائل معايدة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2024

سنة سعيدة عليكم جميعًا، أتمنى لكم أجمل البدايات وأن تتمكنوا من تحقيق أحلامكم في القريب العاجل.

أسأل الله لي ولكم في هذا العام الجديد أن نحصل على ما نتمنى وأن ييسر الله لنا الطريق ويبعد عنا كل شر.

كل عام وأنتم بخير يا أجمل ناس صادفتهم في حياتي، أتمنى لكم بداية سنة سعيدة ومبشرة بالخير.

تتجدد الأمنيات وتتوالى الأيام، وها نحن نستقبل عام 2024 بقلوب ملؤها الأمل والتفاؤل أتمنى لكم عامًا مليئًا بالإنجازات والسعادة.

ونحن نودع عامًا ونستقبل عامًا جديدًا، أتمنى لكم أيامًا مليئة بالسعادة، الصحة والنجاح، كل عام وأنتم بخير.

مع بزوغ فجر العام الجديد، أرسل لكم أطيب الأمنيات بسنة ملؤها الفرح والرخاء، سنة سعيدة 2024 لكم ولعائلاتكم.

أرق التبريكات والتهاني بقدوم العام الجديد كل عام وأنتم بخير مهما بعدت المسافات في القلب لكم علامات.

دعوات بمناسبة قدوم السنة الميلادية الجديدة 2024

اللّهمّ في عامنا الجديد نشهدك أننا نؤمن بك ونتوكل عليك، فدبر لنا أمورنا بالخير يارب.

اللّهمّ في بداية عام جديد من عمرنا نثني عليك الخير كلّه ونحمدك ونشكرك ولا نكفرك.

اللّهمّ في هذا العام الجديد نُشهدك أنّنا إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، فوفقنا إلى ما هو خير.

اللّهمّ قد هل عام جديد من العمر فرحمتك نرجو اعفُ عنا واغفر لنا ووفقنا فيما هو آت.

أبرز حفلات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 في مصر

حفل الفنان وائل جسار في رأس السنة 2024 من المقرر أن يكون هناك حفل وائل جسار في رأس السنة 2024 بالقاهرة، بعد غياب طويل.

حفل إيهاب توفيق في رأس السنة 2024 سيكون هناك حفل إيهاب توفيق في ليلة 31 ديسمبر 2023 بأحد الفنادق بالقاهرة.

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