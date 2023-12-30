الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

باقي ساعات.. عبارات تهنئة بمناسبة العام الجديد 2024 للعائلة

2024
2024

يهل علينا العام الجديد منتصف ليل يوم بعد غد الإثنين، لنودع العام الحالي 2023، ونأمل استقبال سنة 2024 محملين بأحلام وأمال جديدة، ويرسل الأقارب إلى ذويهم رسائل تحمل أمنيات بالرزق الوفير ومزيد من التوفيق والصحة وعام مبارك ونجاح على المستوى الشخصي والمهني، لذا يتصدر البحث عن رسائل تهنئة بالعام الجديد للعائلة 2024 محرك البحث جوجل، وفي يلي نرصد أرق عبارات التهنئة بمناسبة العام الجديد للعائلة والأزواج.

عبارات تهنئة بمناسبة العام الجديد 2024 للعائلة 

  • كل عام وأنتم بخير، وسنة جديدة سعيدة مليئة بالشكر والامتنان على كل ما أنعم الله علينا به.
  • مع بداية عام جديد أتمنى لكم عامًا مليئًا بالفرح والسعادة لكم ولعائلتكم.
  • مع قدوم العام الجديد، نستقبله بكل فرح وسعادة، ونتمنى لكم سنة جديدة سعيدة.
  • أتمنى لكم فرحًا لا ينتهي وأوقاتًا مميزة تحفظونها في قلوبكم، عام جديد سعيد على الجميع
  • كل عام وأنتم بخير أتمنى لكم أجواءً دافئة وفرحًا يملأ قلوبكم وبداية جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل.

 

دعوات العام الجديد للعائلة 2024

  • في العام الجديد أدعو الله أن يحمل فيه الخير والسعادة والنجاح للجميع.
  • أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عام 2024، متمنيًا لكم دوام الصحة والعافية والتقدم والازدهار.
  • كل عام وقلوبنا عامرة بالحب والمودة.. سدد الله خطانا وحقق أمالنا.. ورزقنا الصحة والعافية.
  • أجمل التهاني بحلول عام جديد أتمنى لكم المزيد من الفرص والتحديات الرائعة.
  • كل عام وأنتم أقرب إلى تحقيق أحلامكم، وسنة جديدة سعيدة مليئة بالنجاحات.
  • تفاءلوا بالعام الجديد فكلنا على موعد مع أمنيات لم تتحقق بعد، كل عام وأنتم بخير.
  • كل عام وأنتم بخير أتمنى للجميع سنة جديدة مليئة بالأفراح والسعادة إن شاء الله.
  • كل عام وأنتم بخير عسى أن تكون سنة خير على الجميع.

أبرز رسائل للتهنئة.. ما الفرق بين الكريسماس ورأس السنة؟

للأحباب والأصدقاء.. رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2024

قبل بداية السنة الميلادية.. أبرز رسائل التهنئة للعام الجديد 2024

 

عبارات تهنئة بالعام الجديد 2024.. للأقارب 

 

كل عام وأنتم أحسن حال، بشركم الله في آخر أيام هذا العام بكل ما تتمنوه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير عليكم.

 في بداية السنة الجديدة ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبتي أي مكروه.

كل عام وأنتم أحسن عائلة، أدعو الله أن تكون السنة الجديدة سنة خير وسعادة عليكم وأن يحقق لكم ربي ما تحلمون به.

عبارات تهنئة بالعام الجديد 2024 للأزواج 

  • حبيبتي حبيبة الروح، يا من حبك ووفائك يداوي الجروح، كل عام وأنت بخير.
  • حبيبة القلب والفؤاد، يا من لن أجد سواكِ، حتى لو درت كل البلاد، أدعو الله في العام الجديد لبهجتك، وفرحتك أن تدوم وتنعاد.
  • حبيبتي كل عام وأنتِ بسمة السنين والأوقات، حفظك الله لي طيلة الأيام والشهور والساعات يا حبيبة القلب والروح.. عبارات تهنئة بالعام الجديد 2024.. للأصدقاء والعائلة والزوجة والحبيب

 

 

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