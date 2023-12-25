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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 وصور وعبارات التهاني

2024
2024

أيام قلائل تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 يحرص الكثيرين حول العالم على الاحتفال بها كُلُ على طريقته الخاصة، وعلى رأسها إرسال رسائل تهنئة رأس السنة 2024 ونشر صور العام الجديد للتعبير عن مدى السعادة.

رسائل تهنئة رأس السنة الجديدة 2024

ويرصد "الدستور" باقة جديدة من أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 لتقديم التهنئة للأهل والأصدقاء والأقارب وزملاء العمل، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

  • يا رب سنة جميلة وهادئة مليئة بالحيوية والعافية والصحة كل عام وأنتم بخير.
  • أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عامكم الجديد مليء بالخير.
  • كل عام وأنتم بخير، أدعو الله في العام الجديد أن يشملكم برعايته وحفظه.
  • كل عام وأنتم بخير، أرجو من الله أن يجعله عام خير علينا جميعنا.
  • لا معنى للسنة الجديدة إن لم تكونوا أنتم فيها، كل عام وأنتم تلتفون حول قلبي مثل الأزهار ذات العطر الفواح.
  • كل عام وأنتم بخير سنة جديدة 2024 سعيدة وموفقة للجميع.
  • بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024.. وطرق قضاء ليلة الاحتفال

أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024 للأهل والأصدقاء

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عبارات تهنئة السنة الميلادية الجديدة 2024

كما نستعرض لكم باقة من أجمل عبارات تهنئة السنة الميلادية الجديدة 2024 مكتوبة عبر السطور التالية:- 

  • باقة ورد وعطر وياسمين أبعتها بس للحلوين وأقول كل عيد ميلاد وأنتم طيبين.
  • تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة إلك يا أغلى حبيب.
  • كل عام وأنتم أحسن صحبة، بشركم الله في آخر أيام هذا العام بكل ما تتمنوه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير عليكم.
  • كل عام وأنتم أحسن صحبة، اللهم اجعل السنة الجديدة فاتحة خير عليكم وعلي أهلكم وأحبتكم.
  • كل عام وأنتم بخير عسى أن تكون سنة خير على الجميع.
صور تهنئة رأس السنة الجديدة 2024
صور تهنئة رأس السنة الجديدة 2024
صور تهنئة رأس السنة الجديدة 2024
صور تهنئة رأس السنة الجديدة 2024
صور تهنئة رأس السنة الجديدة 2024
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