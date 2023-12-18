الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

 دعا ملك الأردن عبدالله الثاني إلى ضرورة مواصلة العمل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. 
كما جدد الملك آفاق العمل الأردني-المصري "معًا"، جاء ذلك في برقية بعثها الملك عبدالله الثاني باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، هنأ فيها، بحسب بيان الديوان الملكي الهاشمي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
برقية الملك عززت الحرص الأردني على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين. 
كما أكد الملك عبدالله الثاني على معاني: إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة-بين الأردن ومصر- ما يعزز وحدة الصف العربي، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات. 
وقال ملك الأردن في التهنئة إنه يعزز العمل المشترك بين البلدين بإتجاه الدفع لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

سياسيًا وأمنيًا وفي مجالات العلاقات الاقتصادية والثقافية، والتنسيق المشترك، تربط الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، أواصر المحبة والاخوة والتعاون المشترك بين حكومة البلدين واللجان العليا لآفاق العمل والمشاريع المشتركة، والتنسيق في مختلف القضايا والأزمات وتعزيز الدبلوماسية الأردنية والمصرية في المجتمع الدولي،عربيًا وإفريقيًا وأمميًا. 
حملت برقية ملك المملكة الأردنية الهاشمية تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق، مشيدًا بجهوده الدءوبة في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في الشقيقة مصر، وتحقيق الازدهار لشعبها العزيز. 
في ذات الوقت، تناقلت وسائل محطات الإعلام الأردني الوطني، ووسائل الاتصال والمنصات الإخبارية والإذاعات، الأخبار المتعلقة بإعلان  فوز الرئيس السيسي  اليوم الإثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6%، من الأصوات التي شاركت في الانتخابات  التي تدخل من خلالها مصر الشقيقة في مراحل من الأداء الوطني والسياسي والاقتصادي، ما يعزز رؤيتها ودورها العربي الإفريقي والدولي، ويدعم استقرارها وطموحاتها المستقبلية. 

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