الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

النائب مصطفى سالمان: التعليم الفني قاطرة التنمية والنهوض بالصناعة

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة التعليم الأساسي بما يتلاءم مع جهودها في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة.

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برلماني: التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية يوفر عمالة مؤهلة

وأوضح سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية أثبتت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مستقبل التعليم في مصر مرتبط بتنمية المهارات ورعاية المواهب القائمة على الفهم والاستيعاب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والنهوض بالصناعة، حيث تقوم هذه المدارس بتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل مما يعمل على توفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل.

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الحكومة توافق على مناقشة طلب للتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية

المدارس التكنولوجية التطبيقية نموذج ناجح للمدارس 

ولفت النائب مصطفى سالمان إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية نموذج ناجح للمدارس المتخصصة، التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.

يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.

فيما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشؤون البرلمانية والقانونية، موافقة الحكومة على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

النائب مصطفى سالمان المدارس التكنولوجية التطبيقية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الفنى مجلس الشيوخ

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