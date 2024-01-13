النائب زكى عباس: الادعاءات الإسرائيلية أمام العدل الدولية هدفها تزييف الحقائق

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن ادعاءات الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن مسئولية مصر عن معبر رفح، هدفها تزييف الحقائق أمام العالم للتنصل من جرائمه.

مصر لم تغلق المعبر

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن مصر مسئولة عن معبر رفح من الجانب المصري فقط ولم تغلقه، وما يفعله الاحتلال هو محاولة للتهرب من جرائمه وتشويه صورة مصر والتقليل من الموقف المصري المدافع عن القضية الفلسطينية.

موقف مصر ثابت

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية موقفها ثابت وواضح أمام العالم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يفعله الاحتلال ما هو إلا محاولات للهروب من جرائمه في تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقتل الأبرياء داخل المستشفيات الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار تنفيذ هدنة إنسانية داخل قطاع غزة استطاعت خلالها إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني، واستقبلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نشاطه المضلل ودوره الخبيث الذي دأب على طمس الحقائق الواضحة أمام الجميع، ومحاولة التنصل من جرائم الإبادة الجماعية التي خلفها في قطاع غزة.

وكان الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي قد روّج عددا من الادعاءات والأكاذيب حول دور مصر، حيث ادعت إسرائيل أنه ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري.

كما ادعت أنها لم تمنع دخول المساعدات لغزة، وأن مصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح، كما ادعت أن العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، وقالت إنه توجد غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوما لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن معبر رفح.