استشهاد 23843 فلسطينيًا وإصابة 60317 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد 23843 فلسطينيًا، وإصابة 60317 آخرين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك في نبأٍ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وصول شحنة أدوية

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت، أمس الجمعة، عن بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأشارت الكيلة إلى أن قيمة شحنة الأدوية بلغت مليوني دولار، وستقوم "يونيسف" بإدخالها إلى القطاع، إضافة إلى استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر جمهورية مصر العربية.