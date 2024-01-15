الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 15-1-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يشغل أذهان الالآف من المواطنين معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 15-1-2024 عبر التي يتاح الاستعانة بها في أي وقت في شهر رجب، وذلك مع قرب شهر رمضان الكريم، الذي يترقبه المسلمون كل عام، للعتق من النار فيه بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب لله بالطاعات.

 

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الاثنين 15-1-2024

وتستعرض "الدستور"في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الاثنين 15-1-2024.

 

 

يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.
اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.
اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

 

أذكار الصباح اليوم

أصبَحنا على فطرةِ الإسلامِ وكلمةِ الإخلاصِ ودينِ نبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- وملَّةِ أبينا إبراهيمَ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- حنيفًا مسلمًا وما أنا منَ المشرِكينَ.

اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ وأبوء بذنبي وفاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت.

 

دعاء للمتوفين

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي المتوفاة واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وأدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقها النعيم والسعادة في الدارين، واجعل لنا ولها دخول جنتك مع الأنبياء والصالحين، اللهم أنزل عليها الرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، وارحمنا واغفر لنا جميعًا يا رب العالمين.

 

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته.

 

دعاء دخول الامتحان

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

 

دعاء ختم القرآن

اللهم يا ذا المن ولا يُمنُّ عليه يا ذا الجلال والاكرام يا محيطا بالليالي والأيام نسألك يا أرحم الراحمين، يا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همّنا وغمنا.

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 14 يناير 2024

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم السبت 13 يناير 2024

دعاء دخول المسجد

ورد عنْ أَبِي أُسَيْدٍ في دعاء دخول المسجد والخروج منه، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ:اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»، رواه مسلم.

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