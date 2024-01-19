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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 19-1-2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء المؤمن بها بعد صلاة الفجر، من أكثر الأوقات التي يستجاب فيها، ولكن يُمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من الأدعية، وأن يسأل الله تعالى من فضله وكرمه.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 19-1-2024.

 

دعاء الفجر مكتوب

من دعاء الفجر.. "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ".

من دعاء الفجر.. "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلًا تَقَرُّ بِهِ بِي عَيْنَكَ، وَتَرْزُقُنِي بِهِ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

من دعاء الفجر.. "اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَّقِينَ".

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى".

"اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَوْلَادِي، وَبَارِكْ لِي فِي مَالِي، وَبَارِكْ لِي فِي عَمَلِي".

"اللَّهُمَّ حَافِظْنِي بِحِفْظِكَ، وَاكْنْ لِي جَلِيسًا، وَخَلِيفَةً، وَمُؤَيِّدًا، وَنَصِيرًا".

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُرُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتَنِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ مَا قَبْلَهُ وَمِنْ سُوءِ مَا بَعْدَهُ".

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

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أذكار الصباح اليوم 

اللهمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

اللَّهُمَّ عافِني في بَدَنِي، اللَّهُمَّ عافِني في سَمْعِي، اللَّهُمَّ عافِني في بَصَري، لا إلهَ إلاّ أنتَ

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحْ المُلْكُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا اليَوْمِ، فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما فِيهِ وَشَرِّ ما بَعْدَهُ

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك" (رواه مسلم).

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