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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

يتابع الملايين من المواطنين سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في مصر للبيع والشراء، من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع الارتفاعات الجنونية في الأسواق المحلية والبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقع انخفاض التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشدد النقدي وخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.


سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-1-2024

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في مصر بقيمة 50 جنيها، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 مستوى 3440 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات لتسجل نحو 2014 دولارا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27520 جنيها.

جاء ذلك بفعل تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي والتي تحد من قوة الذهب خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت على استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التشدد النقدي ورفع الفائدة وأشارت التوقعات إلى خفض البنك لمعدلات الفائدة والتي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ويوضعف قوة السوق.


سعر الذهب اليوم بالدولار اليوم السبت 20-1-2024

سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2032 دولارا.
الشراء 2029 دولارا.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4149 جنيها.
الشراء 4135 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 11.50 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4000 جنيه.
الشراء 3875 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 11.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3590 جنيها.
الشراء 3630 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 11 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3111 جنيها.
الشراء 3075 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 11.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 29470 جنيها.
الشراء 29460 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 8 نقطة.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في كافة محافظات مصر من محل إلى أخر حيث تتراوح متوسط رسوم الدمغة والضريبة والمصنعية من 30 إلى 65 جنيها باختلاف نوع العيار ودقة المشغولات الذهبية، حيث سجلت مصنعية الجرام من عيار 21 من 100 إلى 150 جنيها.

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