بمنطقة أبو مروات.. بما يمثل منجم الذهب المُكتشف حديثًا في صحراء مصر؟

شهدت مصر هذا الأسبوع تطورًا مثيرًا، حيث كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب، عن اكتشاف منجم كبير للذهب في منطقة أبو مروات، والذي يقع على مساحة شاسعة من الصحراء الشرقية في مصر، ومن المتوقع أن يعيد تشكيل صناعة الذهب في البلاد وسيكون له آثار بعيدة المدى.

هل ينمو هذا المنجم بالاقتصاد المصري؟

يمثل منجم الذهب المكتشف حديثًا، والذي تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على 290 ألف طن من الذهب، فرصة رائعة لمصر. يؤكد فرج على أهميته كواحد من أكثر مناجم الذهب الواعدة في البلاد، حيثُ يرسم هذا الكشف صورة واعدة للاقتصاد المصري، مع احتمال تحقيق إيرادات كبيرة وخلق فرص عمل.

ومع استمرار تزايد الاهتمام العالمي بالتنقيب عن الذهب، تقف مصر في طليعة هذه الصناعة المزدهرة، حيثُ يؤكد «فرج» الاهتمام الكبير الذي تبديه الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن الذهب، وهذا المجال، الذي يوصف بأنه قوي وحيوي، من شأنه أن يصبح نذير ازدهار لمصر.

كما يعدّ اكتشاف منجم أبو مروات لحظة محورية في سعي مصر لأن تصبح وجهة جذابة للتنقيب عن الذهب وتعدينه، وتبرز الإمكانات غير المستغلة للدولة في هذا القطاع في المقدمة، مما يجذب المستثمرين المحليين والدوليين ويعد بنمو كبير في السنوات القادمة.

متى يبدأ إنتاج الذهب في الصحراء الشرقية

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون للتعدين الكندية، عقب اكتشافهما التجاري الناجح للذهب في منطقتي حمامة غرب ورودرين ضمن منطقة امتياز أبو مروات، والتي تغطي مساحة تقدر بنحو 58 كيلومترًا مربعًا.

من المقرر أن تبدأ شركة الكندية إنتاج الذهب في الصحراء الشرقية بمصر بحلول عام 2025، مما يمثل تتويجًا لـ 15 عامًا من التنقيب.

سنوات من العمل على التنقيب

ومنذ عام 2010، استثمرت شركة Aton Resources ما يقرب من مليار جنيه استرليني (32.4 مليون دولار) في منطقة الحمامة المصرية، باحتياطي يقدر بـ 300 إلى 400 ألف أوقية من الذهب القابل للاستخراج.

ويتوافق هذا التطور مع هدف مصر المتمثل في تعزيز استثمارات قطاع التعدين، وخاصة في الذهب، إلى مليار دولار بحلول عام 2030، بما في ذلك إطلاق أول مزاد عالمي للتنقيب عن الذهب في وقت سابق من هذا العام.

بما يمثل اكتشاف منجم أبو مروات؟

فإن منجم الذهب المكتشف حديثًا في مصر في الصحراء الشرقية لديه القدرة على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد، وبفضل الاحتياطيات الكبيرة والاهتمام العالمي، يرسم هذا الاكتشاف مستقبلًا مشرقًا لصناعة الذهب في مصر، مما يؤكد ظهورها كلاعب رائد في مجال التنقيب عن الذهب عالميًا.