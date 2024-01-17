اكتشاف منجم جديد للذهب.. ناجى فرج: "مصر مليئة بالمناطق البكر"

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن إعلان وزارة البترول عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبومروات، يحوي احتياطيًا استراتيجيا بحوالي 290 ألف طن، مؤكدًا أنه سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية بها مناطق كثيرة ما زالت بكرًا وتحتاج للعمل لإخراج ما فيها من الذهب.

ونفى حقيقة ما يتم تداوله حول مغادرة عدد من شركات التنقيب عن الذهب مصر، قائلًا: هذا مجال اقتصادي واعد جدًا والشركات التي تعمل فيه تكون عوائدها من الذهب، لذلك لا تحتاج لتغييره إلى دولار كونه يساوي كل عملات العالم.

المطالبة بتدشين منطقة حرة لتبادل سبائك الذهب

وطالب الدكتور ناجي فرج، بضرورة تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب، وإلغاء الرسوم على الذهب الوارد من الخارج، مؤكدًا أن إتاحة الذهب تعطي انتعاشة وقوة للاقتصاد والجنيه المصري.