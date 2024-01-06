السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز

اقتصاد

"سعد الدين": وزارة البترول حققت كامل أهدافها فى 2023 بجدارة عالية رغم كثرة التحديات

الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن وزارة البترول والثروة المعدنية حققت أهدافها بجدارة خلال العام الماضي 2023، رغم التحديات العالمية والإقليمية التى كان لها تأثير كبير على قطاع البترول والطاقة.

استمرار البناء والإنتاج رغم التحديات

وأوضح "سعد الدين" أن وزارة البترول رفعت شعار "استمرار البناء والإنتاج رغم التحديات"، وهى استراتيجية تنتهجها القيادة السياسية، بدليل أن مصر خلال العام الماضي لم تتوقف عن خطتها فى توقيع مزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة فى قطاع البترول، والعمل على زيادة الإنتاج من كافة الحقول، ولم تمر أزمة فى مصر تتعلق بنقص السولار أو البنزين أو أسطوانة البوتاجاز، بخلاف تخفيف أحمال الكهرباء لأيام معدودة فقط، وتم حل الأزمة بكفاءة.

كما أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال أن وزارة البترول أشبعت السوق المصرية خلال العام المنتهى بكافة المنتجات البترولية، كما لم تتوقّف عن استمرار توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لتحويل حياة المصريين للعمل بالطاقة النظيفة وفق الخطة التى لن تتوقف عن التنفيذ رغم كافة التحديات، قائلا: "هذه كلمة حق تُقال فى حق وزارة البترول وقياداتها فى علاج كافة الأزمات دون توقف".

وأشار إلى شجاعة قطاع البترول، بقيادة الوزير طارق المُلا، بأنها رغم التحديات لم تتوقف عن خطة تنمية الموارد عبر تنمية حقول الغاز والبترول وتحسين خدماتها اللوجستية للمواطن المصرى، حيث يتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون أسرة سنويا لتخفيض استهلاك مصر من غاز البوتاجاز، ومواصلة مشروع "حياة كريمة"، علاوة على استمرار مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وتم تحويل أكثر من نصف مليون سيارة حتى الآن.

وأشاد بالخطة الاستثمارية التوسعية لقطاع البترول المصرى فى مشروعات القيمة المضافة، وإنشاء مصانع البتروكيماويات، ومشروعات نقل الغاز دون أنابيب للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى، علاوة على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وطالب سعد الدين بضرورة أن تستفيد كافة أجهزة الدولة من إنجازات قطاع البترول فى التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه يتصدر القطاعات الاقتصادية الأكثر نموا فى مصر رغم التحديات خلال عام 2023.

جمعية مستثمرى الغاز المسال البترول الثروة المعدنية قطاع البترول السوق المصري

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