الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: الانتهاء من تطوير 110 مكاتب سجل تجارى وربطها بالبنوك

السجل التجاري
السجل التجاري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من تطوير 110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل المنشآت التجارية وربط مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطوير السجل التجاري، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاريًا كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات  الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها" ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.

‏ وأضاف "المصيلحي" أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.‏ 

وزارة التموين والتجارة الداخلية سجل تجاري الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال المنشأت التجارية دمج القطاع غير الرسمي ربط كافة مكاتب السجل مع البنوك علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية

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