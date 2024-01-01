الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد

وزارة التموين
وزارة التموين

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية لـ110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
• إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية:

وتم تسجيل أول 3 مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

والتجارة المؤشرات الجغرافية سجل تجاري القطاع غير الرسمي البنوك

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