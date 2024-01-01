الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: جارٍ إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية بـ332 مجمعًا خدميًا

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جار إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمعًا خدميًا حكوميًا موحدًا على مستوى الجمهورية؛ تزامنًا مع المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأوضحت الوزارة- في تقريرها السنوي- أنه تم تطوير396 مكتبًا تموينيًا وتحويلها لمراكز خدمة مواطنين مطورة، ما أدى لزيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.

وأضافت أن تطوير المكاتب التموينية أدى أيضًا لانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل بين 5 و 1 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل بين 7 و15 يومًا، بجانب تقديم الخدمات إلكترونيًا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، كما تمت إتاحة فرص عمل لـ2777 شابًا من شباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.

"التموين": استخراج أكثر من 568.9 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل في 2023


وفيما يتعلق بتطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، أشارت إلى أنه تم تطوير110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023؛ لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك؛ لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، فضلًا عن تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

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التموين: تطوير 396 مكتب خلال 2023 لتأدية الخدمة خلال 10 دقائق


وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فقد تم تسجيل أول ثلاثة مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، وزيت الزيتون والعنب البراني) كعلامات تجارية عالمية؛ بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كل المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

كما تم توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنية خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

وأشار التقرير إلى أن هناك توسعا في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

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