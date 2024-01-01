الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": استخراج أكثر من 568.9 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل فى 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطارالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تم خلال العام الماضي استخراج 568.911 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، والعمالة غيرالمنتظمة، والأرامل، والمطلقات بالأسر الأولى بالرعاية.

وأشار التقرير السنوي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار تلبية احتياجات المواطنين، قامت الوزارة بالاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب من 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم؛ لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

كما قامت بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

وزارة التموين: انتاج 270 مليون رغيف يوميا لأصحاب البطاقات


وأوضح التقرير أنه تمت إضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة على أربعة أفراد.

كما تم في إطار تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة، و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاثا، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.33 مليار جنيه.

txt

"التموين": غلق باب التقدم لمشروع جمعيتى اليوم


وأشار التقرير إلى أنه تم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم مع استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس– أهلا رمضان – عيد الفطر– عيد الأضحي) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة؛ تخفيفا عن كاهل المواطنين ومجابهة أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

كما عمدت الوزارة إلى إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية؛ مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مظلة الحماية الاجتماعية استخراج 568 911 ألف بطاقة تموينية أصحاب المعاش المنخفض الأسر الأكثر احتياجا المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غيرالمنتظمة المطلقات بالأسر الأولى بالرعاية

مواد متعلقة

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟