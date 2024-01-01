"التموين": غلق باب التقدم لمشروع جمعيتى اليوم

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، أنه تم غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة لمشروع جمعيتي، واعتبارا من اليوم لن تتلقى الوزارة أي طلبات جديدة.

وأوضح “كمال” أن منافذ جمعيتي تقوم بالمشاركة مع بدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وكذلك صرف السلع الحرة.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد تلقى تقريرًا موسعًا من معاونه لشئون المشروعات، عن الموقف التنفيذي لمشروع جمعيتي، وشمل التقرير ما تم تحقيقه في هذا المشروع خلال المراحل السابقة.

وتناول التقرير، أن المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي، قد تم تنفيذها بالكامل، وأنه يجرى حاليًا الانتهاء من معاينة طلبات ضمن المرحلة الخامسة لمشروع جمعيتي، وتشهد استقرارا في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين إدارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات.

وأشار وزير التموين إلى أن المشروع جمعيتي قد حقق المستهدف منه، حيث إنه كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول إلى عدد منافذه في جميع أنحاء الجمهورية تصل إلى 8215 منفذا.

ويهدف مشروع جمعيتى إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، وكذلك توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كان قال كمال، مدير مشروع جمعيتي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أشير فيه إلى فتح 8215 منفذا لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربعة، مشيرًا إلى أنه يكون بذلك قد تم الانتهاء من المرحلة الرابعة ويجري خلال الفترة المقبلة الانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة بالمرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع.

واشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 24000 وظيفة، ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل في 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأصدر الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، قرارًا لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة (العامة- المصرية) يتيح لمن يرغب من البدالين التموينيين بالتحويل والانضمام لمشروع جمعيتي، تنفيذًا لتعليمات الوزير.

وأضاف أنه جار حاليًا مراجعة وفحص طلبات المرحلة الخامسة، حيث تم التوجيه لمديري المديريات بفحص الطلبات المقدمة ومراجعة تقديم أصحابها المستندات المطلوبة وحال استيفاء شروط التقدم يتم إجراء المعاينة المبدئية، وبعد ذلك تتم مراجعة استيفاء المنفذ الشروط، خاصة شرط المسافة والمتوسط ورخصة المنفذ ورخصة المبني أو العقار.

وستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة كل الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها شروط المعاينة المبدئية والنهائية، وبعد ذلك يتم التوجه للشركات بتوقيع العقود وتفعيل الماكينات بعد قيام المستوفين للشروط بعمل التشطيبات اللازمة لتدخل المنافذ المقبولة الخدمة خلال الشهرين المقبلين.