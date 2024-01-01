الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: تطوير 396 مكتب خلال 2023 لتأدية الخدمة خلال 10 دقائق

جريدة الدستور

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة المواطنين خلال عام 2023 بعدد (396) مكتب تموين، وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، مما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير. وقد انخفض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 إلى 10 دقائق، وانخفض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 إلى 15 يومًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

كما تم إتاحة فرص عمل لعدد (2777) شابًا من خريجي الجامعات المصرية في خدمة العامة، وجاري إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد (332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

التموين مكاتب التموين خدمة المواطنين البطاقات مصر الرقمية فرص عمل الجامعات

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