مع منتصف التعاملات اليومية سعى محبين معدن الذهب والمحبين معرفة سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعالميا، حيث ستحظى أسعار الذهب في تعاملاتها على مدار اليوم بأهمية كبيرة وذلك لدي الكثيرون وخاصة المقبلين على الزواج، وتكون بهدف تحديد الوقت الأنسب للقيام بشراء الشبكة حيث سيخطي عيار 24 بمبلغ 3900.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة 19 يناير بالمصنعية في مصر، وأسعار الذهب اليوم عالميا، وسعر الجنيه الذهب.

وتعد أسعار الذهب هي ذات أهمية خاصة لدى الكثير من المستثمرين الراغبين بإدخار أموالهم، وخاصة أن المعدن الأصفر يكون ملاذ لهم فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى سيعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية وهي كما يلي:-

بلغ سعر عيار 24 اليوم الجمعة وهو الأعلي في داخل الأسواق المصرية بالمصنعية بمحلات الصاغة المصرية مبلغ 4062 جنيهًا للبيع، مقابل سعر 4004 جنيهات للشراء فيما وصل بدون مصنعية حوالي مبلغ 3909 جنيها للجرام.

سجل سعر عيار 21 بالمصنعية بمبلغ 3555 جنيهًا للبيع، مقابل سعر 3505 جنيهات للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا بمحلات الصاغة. فيما وصل سعره بدون مصنعية 3420 جنيها.

بلغ سعر عيار 18 اليوم الجمعة بالمصنعية صباح اليوم عند 3047 جنيهًا للبيع، مقابل مبلغ 3004 جنيهات في حالة الشراء.

بلغ سعر عيار 14 اليوم بالمصنعية اليوم في مصر 2370 جنيهًا للبيع، 2336 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأقل انتشارًا في مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 26920 جنيهًا للبيع، و26880 جنيهًا في حالة الشراء.

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سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لمحل آخر بل وستختلف أيضا قيمة المصنعية على طبق المنطقة والمحل حيث ستترواح قيمة المصنعية ما بين مبلغ 30 و65 جنيهًا وستتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وتكون بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وتكون باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر لتاجر آخر.