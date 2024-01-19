الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024.. زيادة عيار 21

الذهب
الذهب

تصدر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية خاصة الشباب المقبلين على الزواج، لمعرفة سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024، وذلك مع ارتفاع سعر الذهب العالمي، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري - مرتفعا بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 3500 جنيه بدون ثمن المصنعية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة سعر الذهب اليوم في مصر، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن وتشمل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر، سعر الذهب في مصر بالمصنعية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

txt

سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم،  في سوق الصاغة، 28000 جنيه ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

سعر الذهب اليوم في مصر (شراء)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4000 جنيه.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3500 جنيه.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3000 جنيه.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2333 جنيهًا.

اقرأ أيضا

سعر الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في مصر- بيع

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3942 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3450 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع قياسي جديد، ووصل الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيه للبيع، وسجل للشراء: 3450 جنيها، في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية. 

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح ثمن المصنعية من 60 جنيها إلى 120 جنيها.  

الذهب سعر الجنية الذهب الجنية الذهب سعر جنيه الذهب اليوم سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21

مواد متعلقة

علامات فى الجسم تشير إلى إصابتك بالكوليسترول الضار

أخبار فاتتك|المنتخب يبحث عن ثمن نهائى أمم أفريقيا.. وإيران وباكستان تقلقان أمريكا

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 والمؤهلات المطلوبه للتسجيل

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن

كيف تعرف أن ضغط الدم مرتفع أو منخفض بدون جهاز؟ إليكم التفاصيل

الآن.. حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وغدا

بعد 100 يوم من الحرب.. هكذا دعم نجوم الفن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس