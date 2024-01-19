سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024.. زيادة عيار 21

تصدر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024 تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية خاصة الشباب المقبلين على الزواج، لمعرفة سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024، وذلك مع ارتفاع سعر الذهب العالمي، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري - مرتفعا بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 3500 جنيه بدون ثمن المصنعية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة سعر الذهب اليوم في مصر، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطن وتشمل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر، سعر الذهب في مصر بالمصنعية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في سوق الصاغة، 28000 جنيه ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

سعر الذهب اليوم في مصر (شراء)

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4000 جنيه.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3500 جنيه.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3000 جنيه.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2333 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم في مصر- بيع

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3942 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3450 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع قياسي جديد، ووصل الذهب عيار 21 إلى 3500 جنيه للبيع، وسجل للشراء: 3450 جنيها، في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح ثمن المصنعية من 60 جنيها إلى 120 جنيها.