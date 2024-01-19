الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

علامات فى الجسم تشير إلى إصابتك بالكوليسترول الضار

الكوليسترول
الكوليسترول

يعد مرض الكوليسترول من أكثر الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير من الناس، لأن مستوياته المرتفعة يمكن أن تلحق الضرر بصحة قلبك وضغط الدم، وقد تؤدي إلى العديد من الأمراض المفاجئة.

ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في هذا التقرير علامات في الجسم تشير لإصابتك بمرض الكوليسترول الضار، لحمايتك وحماية أسرتك من الأمراض المفاجئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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احذر.. 4 أنوع من الأطعمة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

أعراض الإصابة بمرض الكوليسترول الضار

1- آلام شديدة في الصدر: فهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول، وتعد من علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم المثيرة للقلق.

2- الشعور بالغثيان: يسبب ارتفاع الكوليسترول بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء والناتجة عن الطعام الدسم.

3- التعب الشديد وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية: حيث إن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قِبل الغدة الدرقية.

4- ضيق التنفس: والناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.

علامات في الجسم تشير لإصابتك بمرض الكوليسترول الضار

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الكوليسترول الضار

1- تغيير النمط الغذائي: من خلال الابتعاد عن الأطعمة الدهنية التي تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالدم، فيجب الابتعاد عن تناول اللحوم الدهنية والمقليات والمعجنات التي تحوي كميات كبيرة من الزيوت والشحوم، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعالجة.

2- الانتظام في ممارسة الرياضة: تسهم الرياضة في الوقاية من مختلف الأمراض، لأن الشخص الرياضي يحافظ على صحته ورشاقته، وينصح بتجنب التدخين.

3- مراقبة مستويات الكوليسترول في الدم: من الأمور الهامة التي تساعد في الوقاية من الأضرار الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول، مراقبة مستوياته في الدم بشكل منتظم.

أفضل الأطعمة لخفض مستوى الكوليسترول فى الجسم

1- السمك وأحماض "أوميجا- 3" الدهنية.

2- اللوز وأنواع المكسرات الأخرى.

3- الأفوكادو.

4- زيت الزيتون.

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