احذر.. 4 أنوع من الأطعمة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

يعد الكوليسترول مركبا دهنيا مهما، يوجد في جسم الإنسان ويأتي من مصادر خارجية مثل الطعام، وعلى الرغم من أهميته في العديد من الوظائف الحيوية مثل بناء الخلايا وإنتاج الهرمونات، إلا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون عامل خطر للأمراض القلبية.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الدستور" بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وبعض الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الحدود الطبيعية. يهدف ذلك إلى توفير نظرة شاملة حول الأطعمة التي تؤثر على مستويات الكوليسترول وتأثيرها على صحة القلب والأوعية الدموية.

أطعمة تساهم في رفع مستويات الكوليسترول في الدم

1- الدهون المشبعة

مثل اللحوم الحمراء الدهنية، والدهون الحيوانية مثل الزبدة والسمن، والمنتجات الألبانية الكاملة الدسمة.

2- الأطعمة الغنية بالكوليسترول

مثل صفار البيض، وأنواع معينة من أحشاء الحيوانات.

3- الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة

التي تحتوي على الدهون المهدرجة والدهون المتحولة التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول.

4- بعض أنواع الزيوت النباتية

مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل، حيث يمكن أن تزيد استخداماتها الزيادة في مستويات الكوليسترول الضار.

أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

1 - الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والتونة، حيث تحتوي على أحماض دهنية أوميغا 3 التي تعتبر مفيدة لصحة القلب وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

2- المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، حيث تحتوي على الدهون الجيدة والألياف التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول.

3- الفاكهة والخضروات

خاصةً تلك الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء والتفاح والبرتقال والبطاطا الحلوة، حيث تلعب الألياف دورًا في خفض الكوليسترول.

4- زيت الزيتون

الذي يحتوي على دهون غير مشبعة ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيء.

فالتغذية السليمة والمتوازنة تلعب دورًا مهمًا في خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب، ويمكن لاستشارة طبيبك أو خبير التغذية أن توفر لك خطة غذائية مناسبة للمساعدة في تحقيق ذلك.