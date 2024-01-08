الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احذر.. 4 أنوع من الأطعمة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

أطعمة
أطعمة

يعد الكوليسترول مركبا دهنيا مهما، يوجد في جسم الإنسان ويأتي من مصادر خارجية مثل الطعام، وعلى الرغم من أهميته في العديد من الوظائف الحيوية مثل بناء الخلايا وإنتاج الهرمونات، إلا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يكون عامل خطر للأمراض القلبية.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الدستور" بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وبعض الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الحدود الطبيعية. يهدف ذلك إلى توفير نظرة شاملة حول الأطعمة التي تؤثر على مستويات الكوليسترول وتأثيرها على صحة القلب والأوعية الدموية.

أطعمة تساهم في رفع مستويات الكوليسترول في الدم

1- الدهون المشبعة

مثل اللحوم الحمراء الدهنية، والدهون الحيوانية مثل الزبدة والسمن، والمنتجات الألبانية الكاملة الدسمة.

2- الأطعمة الغنية بالكوليسترول

 مثل صفار البيض، وأنواع معينة من أحشاء الحيوانات.

3- الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة

 التي تحتوي على الدهون المهدرجة والدهون المتحولة التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول.

4- بعض أنواع الزيوت النباتية

 مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل، حيث يمكن أن تزيد استخداماتها الزيادة في مستويات الكوليسترول الضار.

أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول

1 - الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والتونة، حيث تحتوي على أحماض دهنية أوميغا 3 التي تعتبر مفيدة لصحة القلب وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

11 تغييرًا في نمط الحياة للتحكم بنسبة الكوليسترول خلال الشتاء

2- المكسرات والبذور

 مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، حيث تحتوي على الدهون الجيدة والألياف التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول.

3- الفاكهة والخضروات

 خاصةً تلك الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء والتفاح والبرتقال والبطاطا الحلوة، حيث تلعب الألياف دورًا في خفض الكوليسترول.

4- زيت الزيتون

الذي يحتوي على دهون غير مشبعة ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول السيء.

فالتغذية السليمة والمتوازنة تلعب دورًا مهمًا في خفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب، ويمكن لاستشارة طبيبك أو خبير التغذية أن توفر لك خطة غذائية مناسبة للمساعدة في تحقيق ذلك.

الكوليسترول مستويات الكوليسترول الدم صحة القلب الأوعية الدموية

مواد متعلقة

11 تغييرًا في نمط الحياة للتحكم بنسبة الكوليسترول خلال الشتاء

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

اليوم.. نظر دعوى علا غانم ضد طليقها

فوضى وانقسامات بسبب حرب غزة.. كواليس خناقة نتنياهو مع وزرائه فى اجتماع الحكومة

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية