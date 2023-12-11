11 تغييرًا في نمط الحياة للتحكم بنسبة الكوليسترول خلال الشتاء

يتميز فصل الشتاء بأجواء سعيدة مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقضاء الكثير من أوقات الفراغ مع الأصدقاء والعائلة، أيضًا الوقت الذي يحب فيه الناس الاستلقاء في بطانياتهم وتناول أكواب لا نهاية لها من الشاي والقهوة، ومع ذلك، وبسبب كل الأطعمة المريحة، وانخفاض النشاط وقلة ممارسة الرياضة، فإن الشتاء يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تغييرات نمط الحياة للسيطرة على الكولسترول في فصل الشتاء

1. التركيز على الفواكه والخضروات المناسبة لفصل الشتاء

لا تدع البرد يمنعك من تناول جرعتك اليومية من الفواكه والخضروات! يقدم الشتاء وفرة من المنتجات الطازجة مثل الحمضيات والخضر الورقية والخضروات الصليبية (الملفوف والقرنبيط والقرنبيط) والخضروات الجذرية (الجزر والبنجر والبطاطس). فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، وكلها مفيدة لصحة القلب وإدارة الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك، فكر في الفواكه الموسمية مثل التفاح والكمثرى والرمان للحصول على وجبة خفيفة صحية ولذيذة.

2. تناول الحبوب الكاملة الدافئة

استبدل الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة بالحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والشعير والأرز البني. توفر هذه الكربوهيدرات المعقدة طاقة مستدامة وهي غنية بالألياف، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، يعد دقيق الشوفان، على وجه الخصوص، خيارًا رائعًا للإفطار في فصل الشتاء، ويوفر بداية دافئة ومريحة ليومك.

3. اجعل الدهون الصحية أصدقائك

ليست كل الدهون متساوية. في حين أن الدهون المشبعة والمتحولة تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن الدهون غير المشبعة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية تلعب دورًا حيويًا في صحة القلب. أدخل الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين) وبذور الكتان والجوز وبذور الشيا، إلى نظامك الغذائي الشتوي.

4. حافظ على نشاطك رغم البرد

قد يجعل الطقس الشتوي من المغري السبات في الداخل، لكن البقاء نشيطًا أمر بالغ الأهمية للتحكم في الكوليسترول. اهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين شديدة الشدة أسبوعيًا. حتى الاندفاعات الصغيرة من النشاط على مدار اليوم يمكن أن تضيف شيئًا وتحدث فرقًا.

5. إعطاء الأولوية للنوم

يعد النوم الكافي أمرًا حيويًا للصحة العامة والرفاهية، كما أنه يلعب دورًا في إدارة الكوليسترول. اهدف إلى الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة. يمكن أن يساعد إنشاء روتين نوم ثابت في تنظيم الإيقاع الطبيعي لجسمك وتعزيز جودة النوم بشكل أفضل.

6. إدارة التوتر بشكل فعال

الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر سلبا على مستويات الكوليسترول في الدم. ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر خلال فصل الشتاء، مثل اليوغا أو التأمل أو قضاء الوقت في الطبيعة أو التواصل مع أحبائك. يمكن لتقنيات الحد من التوتر أن تحسن صحتك العامة وتساهم في صحة القلب.

7. النظام الغذائي المتوازن

التأكيد على اتباع نظام غذائي صحي للقلب غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. قلل من الدهون المشبعة والمتحولة، والتي توجد عادة في الأطعمة المقلية والمعالجة، لأنها تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول.

8. أحماض أوميجا 3 الدهنية

دمج مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) وبذور الكتان والجوز. وقد ارتبطت هذه الدهون الأساسية بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

9. حافظ على رطوبة جسمك

يعد تناول كمية كافية من الماء أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك إدارة الكوليسترول. إن الحفاظ على رطوبة الجسم يدعم عملية التمثيل الغذائي ويساعد على التخلص من السموم، مما يساهم في تحقيق مستويات الدهون المثالية.

10. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة النشاط البدني بانتظام، حتى في الطقس البارد. ممارسة الرياضة لها تأثير إيجابي على مستويات الكولسترول عن طريق رفع الكولسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة)، والكوليسترول "الجيد"، وتعزيز إدارة الوزن.

11. مكملات فيتامين د

خلال فصل الشتاء، عندما يكون التعرض لأشعة الشمس محدودًا، فكر في تناول مكملات فيتامين د. تم ربط نقص فيتامين د بمستويات الدهون غير المواتية، والحفاظ على مستويات كافية قد يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول