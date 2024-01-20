السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر dmc.. وقصته

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 محور اهتمام الملايين من المشاهدي الدراما العربية في كافة دول العالم، وذلك عقب نجاح حلقات الجزء الأول والتي عرضت في عام 2023 ولقيت ردود أفعال هائلة بين الجمهور في مصر والوطن العربي وذلك لكونها تضم مشاكل الأسرة المصرية من الطبقة المتوسطة بالتفصيل.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 

خصصت مجموعة قنوات dmc موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 تمكن الملايين من متابعة الحلقة خلال اليوم حيث تعرض قناة dmc الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 8 مساء والمرة الثانية في تمام الساعة 2 فجرا والمرة الثالثة في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء.

وتعرض الحلقات عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة فجرا ويعاد للمرة الثالثة الساعة الثانية ظهر اليوم الثاني وذلك من يوم الأحد إلى الخميس وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر شاشة منصة watch it الرقمية.

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أحداث حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2 

يتناول الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد المشاكل التي تواجه الطبقة المتوسطة أثناء تربية أبنائهم وذلك من خلال عائلة المهندس حسن والذي لدية 4 أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) من زواج سابق والمهندسة نادية والتي لديها 4 بنات ( أروى وهند وليلي ونيلي) من زواج سابق.

تشمل الحلقات مشاكل كافة الأبناء في المراحل العمرية المختلفة من الطفولة والمراهقة والشباب وكيفية تعامل الأباء معاها خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التي اجتاجات كافة البيوت المصرية وأثرت بشكل كبير على النشأ وغيرت في سلوكياتهم على كافة مستويات.

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة السادسه والقنوات العارضه

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أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

يضم مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنانة شرين رضا والفنان صبري فواز والفنانة بسمة والفنان مدحت صالح والفنانة وفاء صادق والفنان محمد سليمان والعديد من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال ومن إنتاج الشركة المتحدو للخدمات الاعلامية والمنتج إبراهيم حمودة.

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