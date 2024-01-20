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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

الذهب
الذهب

تصدر السؤال عن سعر الذهب عالميًا بالدولار وسعر الذهب اليوم في مصر السبت 20-1-2024، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم قطاع كبير من المصريين بمعرفة سعر المعدن الأصفر بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، وارتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير في السوق الموازي ليصل إلى مستويات تاريخية، كما شهدت أسواق الصاغة وعمليات التسعير حالة من عدم الاستقرار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 تحديث لحظي

يعيش الذهب حالة من الازدهار الكبير في أسعاره منذ بداية العام الجاري 2024، نتيجة لعدم استقرار أسواق الذهب ونقص المعروض من الذهب الخام، ومن ناحية أخرى، زاد الطلب على الذهب بسبب الزيادة في السيولة النقدية في الأسواق واستحقاق شهادات الـ 25%، إلى جانب ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع مستويات الأسعار للسلع والخدمات، ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا ووسيلة للتحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 

جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 الذي يعتبر الأكثر شيوعًا، في منتصف تداولات اليوم السبت بانخفاض مستمر ليصل إلى 3500 جنيه للجرام، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه أمس عند 3660 جنيها، مسجلا خسارة قدرها 160 جنيها.

تحديث.. سعر سبيكة الذهب اليوم بـ مصر بالجنية المصري وتراجع في السعر المحلي

سعر الذهب اليوم بالمصنعية في مصر وعيار 21 يكسر حاجز 3500 جنيه

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 3000 جنيه في سوق الصاغة، بينما وصل سعر عيار 24 إلى أعلى مستوى بلغ نحو 4000 جنيه للجرام.

 سعر الجنيه الذهب اليوم السبت  

بينما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم بشكل ملحوظ ليسجل 28 ألف جنيه بعد أن اقترب من تسجيل 30 ألف جنيه أمس الجمعة.

 مصنعية الذهب اليوم 

شهدت أسعار مصنعية العملات الذهبية تحركات ملحوظة منذ بداية 2024  حيث بلغ سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب 53 جنيها للجرام، وسجلت مصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها للجرام، بينما وصل سعر مصنعية نصف الجنيه الذهب إلى 60 جنيها للجرام، وسجلت مصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها للجرام.

 سعر  الذهب اليوم عالميًا بالدولار السبت 

بينما حافظ المعدن الأصفر عالميًا على آخر ارتفاع له ليسجل نحو 2030 دولارا في بورصة المعادن العالمية. 

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