السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: كنا نزرع القصب بطريقة خاطئة.. وسيظل أهم المحاصيل الاستراتيجية

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدولة ساهمت بشكل كبير في إنتاج المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة، من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتصديره من أجل توفير العملة الصعبة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة أسوان، إلى أن قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر، مضيفًا: كنا نزرعه بطريقة خطأ.

ونوه "مدبولي" إلى أن زراعة قصب السكر كانت تتم بطريقة تقليدية وهي عن طريق الغمر، حيث يترك القصب لمدة خمس سنوات في الأرض، وهذا مع مرور الوقت تفسد الشتلات بعد فترة.

وأضاف أن المركز الجديد في "كوم أمبو" الخاص بزراعة قصب السكر تتم زراعة محصول قصب السكر به بتكلفة مياه أقل، بالإضافة إلى زيادة عدد المحصول، والذي يصل إلى الضعف.

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