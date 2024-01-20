السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كل ما تريد معرفته عن نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ورابط استمارة التقديم (فيديو)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

سلطت الإعلامية داليا أشرف، الضوء على بيان وزارة التربية والتعليم والخاص لامتحانات الثانوية العامة، خلال تقديمها برنامج "8 الصبح"، و المذاع على فضائية dmc.

 نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2024

قالت "أشرف"، إن امتحانات الثانوية العامة، ستكون موحدة الأسئلة لجميع الطلاب، موزعة على أسئلة إختيارية و مقالية، حسب طبيعة كل مادة.

ونوهت الإعلامية داليا أشرف، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تضمن الأسئلة 30% للمستويات العقلية البسيطة، 70% للمستويات العقلية المتوسطة والعليا.

رابط استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

كما خصصت وزارة التربية والتعليم، استمارة التقدم لامتحانات الثانوية 2024 من خلال الرابط:https://moe-register.emis.gov.eg/، حيث شددت جميع الوزارة على جميع مديرياتها بضرورة تعليق التعليمات بالمدارس من أجل سرعة تسجيل الطلاب.

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نظام امتحانات الثانوية الثانوية العامة الإعلامية داليا أشرف امتحانات الثانوية العامة فضائية DMC

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