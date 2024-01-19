الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

الإعدادية
الإعدادية

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جاري تصحيح مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، لطلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن كنترولات التصحيح ستبدأ عملها في تقدير الدرجات فور الانتهاء من اللجنة الامتحانية لكل مادة.

التعليم تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

وأضاف، أنه فور الانتهاء من تصحيح كل مادة، يتم مراجعتها ورصد درجاتها وتجهيزيها حتى انتهاء باقي المواد.

جولة وزير التعليم 

وقام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح أمس، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة؛ وذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

واستهل الوزير جولته بتفقد الامتحانات بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ويؤدى بها امتحان الشهادة الإعدادية عدد ٦٣٣ طالبة، حيث تفقد عددا من اللجان أثناء امتحان مادة الجبر والإحصاء واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، حيث أكدت الطالبات على سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، كما طمأنهم على مستوى الامتحانات، كما طمأنهم أيضا على الاستعدادات المبكرة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

txt

للتعامل مع الامتحانات الصعبة.. 10 نصائح للطلاب

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين، حيث يؤدى بها عدد ٦١٢ طالبا واطمأن الوزير على مستوى الامتحان من الطلاب، كما أثنى على انضباط وحسن سير اللجان بالمدرسة. 

وفي إطار الجولة التفقدية، تفقد الدكتور رضا حجازي أيضا مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، حيث يؤدى بها الامتحان عدد ٤٦٠ طالبة.

وتفقد الوزير عددا من اللجان واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

اللغة العربية الدراسات الاجتماعية اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام الدراسي الحالي 2023 2024 محافظة القاهرة كنترولات التصحيح تقدير الدرجات

مواد متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

التعليم تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

موعد بداية الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادات بالمدارس

امتحان الدراسات "يبكى" طلاب الإعدادية بالقاهرة.. والجبر والإحصاء يسعدهم بالجيزة

للتعامل مع الامتحانات الصعبة.. 10 نصائح للطلاب

وزير التعليم يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس