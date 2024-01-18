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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، من طلبة وطلبات الثانوية العامة والمعلمين وأولياء الأمور، تزامنا مع فتح باب تسجيل الاستمارات الألكترونية لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024. 

موعد إعلان الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة 2024

عن موعد إعلان الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة 2024، أكدت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن يتم اعتماد الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة، خلال شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية، وتسليمها للمدارس، لتحديد أعداد الطلاب فى كل شعبة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة

استطلاع رأي طلاب مدارس مصر

وأكدت المصادر، أن الوزارة لن تعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، إلا بعد عمل استطلاع رأي بين طلاب اتحاد طلاب مدارس مصر، حول وضع الجداول ومقترحات ترتيب المواد. 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بنفس مواصفات امتحانات العام الماضى بواقع 85% اختيارى و15% مقالي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الدور الأول، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى  2023/ 2024، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

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تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2024

ويقوم الطلاب حاليا، بتسجيل الاستمارات الإلكترونية، التى تؤهل الطلاب لدخول الامتحانات، بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 14 يناير الجارى وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها، وتستمر متاحة أمام الطلاب حتى يوم الخميس 22 فبراير المقبل، على أن يقوم الطلاب بتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

وحددت الوزارة، الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأم، - أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، و- إيصال مصروفات من البريد، وإيصال رسم امتحان من البريد و صورتين منهم، ورسوم تأمين التابلت، و دمغة بعشرة جنيهات، و عدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الإسم، والطالب الباقي لإعادة يسدد حوالة بريدية قيمتها 20 جنية، لحساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، وتوضع كل هذه الاوراق في ملف لاحضارها للمدرسة.

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