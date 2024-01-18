الخميس 18 يناير 2024
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مصر

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية

جريدة الدستور

تفقد أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول ( نصف العام)  للشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية، حيث أدى الطلاب الامتحانات فى مادتى الدراسات الاجتماعية من الساعة ٩: ١١.٣٠، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة ١١.٣٠ : ١٢.٣٠

وتضم هذه اللجان ٢٢٥ طالبًا عدد الحاضرين (٢٢٢)، كما تضم لجنة خاصة عدد (١)  طالب، فيما بلغ عدد الغائبين (٢)، وتتكون المدرسة من (١١) لجنة.

ورافق وكيل أول الوزارة، فى الزيارة باسم فهمى مدير عام إدارة باب الشعرية التعليمية، حيث أكد مدير المديرية على أهمية متابعة انتظام سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتوفير المناخ المناسب للطلاب. 

نتائج الامتحانات.. موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

 

كما حرص موسى، على الاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة. 

وأكد موسى، أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم، وتم التنبيه من خلال مدير المديرية على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وأن تكون في انعقاد دائم لحظة بلحظة. 

وأكد مدير المديرية، على ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل جميع اللجان لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان للطلاب.

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وكان قد أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

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