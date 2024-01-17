الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تعليمات مدير تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

جريدة الدستور

 

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العملية الامتحانية في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية لتعليم الجيزة.

 

 

وجه مدير المديرية، تعليماته وتنبيهاته بالتأكيد على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول أو الشرائح الإلكترونية أو الكتب الدراسية الخاصة بالمادة داخل اللجان كما شدد سيادته أيضا على ضروره تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

و أكد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

 

كما شدد سلومة، على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا ولو كان مغلقا، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مشددا علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

 

وأكد على عدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية، كما أكد على سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة الدقة.

 

وأشار مدير المديرية، أيضا إلى إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل جميع المعوقات وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين مع ضروره ختم جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعه على الطلبة

 

وطالب سلومة، بضرورة التأكيد على التعاون بين مديري الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجان النظام من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم، لافتا الى انه مسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أوالسوداء.

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وأضاف، أنه على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

 

وجاءت باقي التعليمات كالتالي:

 

- الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

 

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

 

-عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

 

-عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

 

-عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها، طبقًا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

 

-في حالة حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقًا للقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011.

 

-عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

 

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.

 

- يتم تجديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الامتحانات وذلك للحفاظ على سلامة أوراق الأسئلة وأعمال اللجان.

 

-مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من سلامتها.

 

- منع التدخين نهائيًا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقًا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

 

-متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

 

- التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.

 

- لا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أية جهة خارجية أي تصريحات أو أرقام نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة،  إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

 

- لا يجوز الاعتذار من السادة الملاحظين أو المراقبين إلا عن طريق القومسيون  الطبى

 

- عدم ارتكاب أي مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

 

- يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميًا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيًا ومعبرًا عن الواقع.

 

- في حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية، يتم الإتصال فورًا بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

 

 

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